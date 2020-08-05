Сын вице-губернатора Челябинской области завершил карьеру хоккеиста

Денис Мошаров не стал делиться с подписчиками планами на будущее. Фото: Instagram Дениса Мошарова

Сын заместителя губернатора Челябинской области Станислава Мошарова Денис решил завершить игровую карьеру в хоккее. Об этом выпускник школа ХК «Трактор» сообщил в Instagram.

— После окончания прошлого сезона и на протяжении предсезоннои подготовки мною было принято решение завершить профессиональную игровую карьеру, — написал Денис Мошаров. — Хотелось бы поблагодарить все организации, в которых мне довелось работать: хоккейный клубы «Трактор», «Челмет», «Хумо», «Рубин», — и сказать большое спасибо всему персоналу, тренерам, партнерам, с которыми довелось поработать. Я получил огромный жизненный опыт, хоть и не всегда положительный, но сделавший меня сильнее.

Отдельное спасибо спортсмен сказал болельщикам, с которыми в любой команде у нападающего «складывались только теплые и дружеские отношения», и семье.

— Дальше — больше. Самое главное, что хоккеи останется и дальше в моей жизни, но уже в другой роли, — добавил Денис Мошаров, не уточнив дальнейшие перспективы развития карьеры.

В системе челябинского клуба Денис Мошаров выступал в МХЛ за «Белых Медведей», в ВХЛ — за «Челмет» и в КХЛ — за «Трактор». В последние годы играл за тюменский «Рубин», «Хумо» и «Южный Урал».

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