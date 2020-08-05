В Челябинске осудят призывника, отказавшегося работать уборщиком

5 Авг. 2020 2020-08-05T16:35:03+03:00

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Прокуратура Челябинской области завершила расследование уголовного дела в отношении 21-летнего призывника из Перми. Молодого человека освободили от армии и отправили в Челябинскую областную клиническую больницу для прохождения альтернативной службы.

В каких случаях можно обращаться в прокуратуру, — старший помощник прокурора Алена Пашнина 00:00 00:00

В медучрежднии обвиняемый должен был работать уборщиком в течение одного года и девяти месяцев. Похоже, молодого человека не устроила зарплата, и спустя месяц он перестал появляться на работе.

— Не имея законных оснований для освобождения от прохождения альтернативной гражданской службы, обвиняемый отказался выполнять трудовую деятельность в интересах общества и государства и без уважительных причин перестал появляться на работе, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Молодой человек полностью признал свою вину. Его дело передали для рассмотрения в Центральный районный суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU