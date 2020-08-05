В Челябинской области на трассе М-5 полностью остановят движение
В Челябинской область в ночь на 6 августа полностью перекроют движение на трассе М-5. Легковые автомобили смогут проехать через Миасс, а вот тяжеловесным машинам придется подождать окончания работ.
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Ограничения будут действовать с двух часов ночи и до 5 часов утра.
— Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать информацию при планировании своего маршрута, — обратились в Упрдор «Южный Урал» к водителям.
Напомним, из-за ремонта газопровода на федеральной дороге М-5 ввели временные ограничения: снижение скорости и реверсивное движения. Работы планируют закончить на следующей неделе — 15 августа.
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ИСТОЧНИК KP.RU