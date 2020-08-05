«Теперь сидим и чешемся»: купание в Серебряном ручье обернулось для курганцев сыпью и диарей
В Курганской области начали поступать жалобы от жителей, отдыхавших на пляже «Серебряный ручей». После купаний в популярном водоеме многие почувствовали себя плохо.
Плавать на матрасе — только в спасательном жилете. За что могут оштрафовать отдыхающих на озерах, — Павел Терешин
— Мы были в выходные там, у нас дети ниже пояса покрылись сыпью. В первый день были рвота и понос, — написала в соцсетях одна из мам.
— Я был со своей семьей на просвете на выходных. Вся моя семья покрылась сыпью, все чешется, — добавил другой читатель.
— Отдохнули толпиком нормально, теперь сидим и чешемся, какую-то шляпу поймали!
Пляж считается несанкционированным. В Роспротребнадзоре по Курганской области от комментариев пока отказались.
Напоминаем, что до особого распоряжения власти Кургана уже закрыли две зоны отдыха — «Голубые озера» и бульвар Солнечный. Результаты проб почвы показали несоответствие требованием СанПиН для мест отдыха. Купаться там опасно для здоровья.
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ИСТОЧНИК KP.RU