Житель Курганской области соврал про угон авто, чтобы скрыть смертельное ДТП

Задержанный уже находится под арестом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Курганской области 33-летний житель Куртамыша попытался обмануть полицейских. Мужчина ночью на автомобиле насмерть сбил девушку и скрылся с места преступления. Чтобы избежать ответственности за преступление, он сообщил, что машину угнали.

— При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что информация не соответствует действительности. Гражданин обратился в правоохранительные органы, чтобы избежать ответственности за другое преступление, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Курганской области.

В результате на мужчину завели не одно уголовное дело, а два: за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека и оставление места ДТП, а также за заведомо ложный донос. Сейчас он находится под арестом. Ему грозит лишение свободы.

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