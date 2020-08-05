В Челябинской области потратят 11 млн на спасение озера Аракуль

В правительстве региона уже разработали комплекс по улучшению состояния озера. Фото: Министерство экологии Челябинской области

В Челябинской области взялись за улучшение состояния озера Аракуль, которое начало высыхать из-за откачки воды. Для устранения проблемы на место прибыли представители министерства экологии региона. Они проинспектировали водоем, который используется в качестве источника питьевого водоснабжения поселка Вишневогорск.

— Озеро Аракуль является памятником природы. То, что из него ведется откачка воды для нужд населения, — не запрещено законодательством. Проблема в том, что у местной администрации не оформлены необходимые документы и не утверждены лимиты потребления. К тому же, жители сообщают о больших потерях воды в процессе ее подачи в посёлок. Как сообщило руководство муниципалитета, не так давно был оборудован новый водовод, однако ситуация не изменилась, озеро продолжает мелеть, — рассказал заместитель министра экологии Виталий Безруков.

После проведенной проверки представители ведомства пришли к выводу, что основной причиной обмеления озера Аракуль являются поселковые сети водоснабжения. которые находятся в аварийном состоянии. На их модернизацию из областного бюджета будет выделено 11 млн рублей. Также администрации Вишневогорска поставили задачу устранить все нарушения и разработать меры по экономичному потреблению воды.

Помимо этого, сейчас проводится еще одна проверка, к которой подключилась прокуратура Каслинского района. По ее завершению к ответственности будут привлечены должностные лица, отвечающие за состояние озера Аракуль.

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