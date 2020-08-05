МЧС предупредило об аномальной жаре в Челябинской области

Во время аномальной погоды пляжи Челябинска становятся местом спасения от жары Фото: Валентина ВАГАНОВА

Жителям Челябинской области придется дальше терпеть аномальную жару. Как сообщили в МЧС по региону такая погода будет действовать еще несколько дней.

— По данным Челябинского гидрометцентра 6-7 августа в Челябинской области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами на 7 и более градусов выше климатической нормы. В отдельных районах максимальные температуры воздуха могут достичь отметки в 34°, — сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

Отметим, что аномальная жара уже внесла коррективы в жизнь Южного Урала. Так, сегодня в Челябинске образовалась большая очередь на новый термальный курорт, который открылся в микрорайоне «Вишенвая горка». Желающие отдохнуть в заведении выстроились прямо на улице.

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