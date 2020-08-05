Для курганских полицейских купят новые мотоциклы BMW

В Москве мотоциклы используют, чтобы ловить байкеров-нарушителей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Курганской области департамент имущественных и земельных отношений региона собирается приобрести два мотоцикла BMW F 750 GS-P (или аналог) для полицейских. За транспортные средства чиновники готовы отдать около 2,7 млн рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

— Поставка мотоциклов осуществляется в рамках исполнения государственной программы Курганской области «Профилактика правонарушений в Курганской области», — написано в техническом задании на поставку транспортных средств.

Согласно, контракту мотоциклы должны быть полностью укомплектованными в соответствии с техническим заданием и выпущены с конвейера не раньше 2019 года. Транспортные средства обязаны иметь ящик для рации, электронную сирену и проблесковые маячки. Срок поставки товара необходимо выполнить до 18 декабря.

Отметим, что заявки на участие в торгах будут принимать до 6 августа. Сам аукцион пройдет 10 августа.

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