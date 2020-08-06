Прокуратура заставила РЖД заплатить компенсацию заразившимся коронавирусом медикам

Медики получили страховые выплаты за болезнь, подхваченную на работе.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Девять медицинских работников дорожной больницы, которая относится к станции Челябинск, получили страховые выплаты за заражение коронавирусом на рабочем месте. Выбивать деньги пришлось прокуратуре.
— До вмешательства прокуратуры в больнице не создали врачебную комиссию, которая расследует подобные страховые случаи. Из-за этого заразившийся медперсонал не мог получить выплаты, — сообщает пресс-центр Уральской транспортной прокуратуры.
После вмешательства прокуратуры такую комиссию сразу же создали, а документы на девять сотрудников направили в Фонд социального страхования. Работникам перечислили 619 тысяч рублей.
Заместителя главного врача больницы привлекли к дисциплинарной ответственности.
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