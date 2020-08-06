В Курганской области 313 женщин отказались от абортов после консультации с психологами

В Курганской области становится все больше семей с двумя-тремя детьми Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Курганской области число абортов уменьшилось на 12,9%. 313 женщин решили оставить ребенка после консультации с врачами и психологами. Демографический рост сохранился за счет тех, кто решил стать родителями во второй или третий раз.

По словам главного врача Курганского областного перинатального центра Татьяны Осиной, сейчас матерями должны становиться женщины, рожденные в 90-е, но тогда в стране был демографический кризис. Тем не менее, число беременностей в этом году не уменьшилось. Заводить детей стали все чаще те, у кого в семьей уже есть ребенок.

Кроме того, растет число бесплодных пар, которым помогает стать родителями процедура экстракорпорального оплодотворения. Благодаря ей на свет появились 145 малышей. По направлению врача ЭКО проводят бесплатно в Центре семейной медицины.

Сейчас Перинатальный центр вместе с акушерами-гинекологами городских и районных больниц ищут супругов, страдающих бесплодием, но которые не обращались за медицинской помощью. По итогам первого квартала в реестр были внесены 128 семей.

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