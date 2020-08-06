Дело о травме 5-летней циркачки дошло до суда в Челябинской области

Девочка покалечилась на тренировке.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Южноуральске на скамье подсудимых оказалась руководитель цирковой студии, воспитанница которой получила тяжелую травму на тренировке. Судьбу педагога будет решить городской суд.
— По данным следствия, обвиняемая не обеспечила необходимых мер безопасности при проведении занятий в цирковой студии. Из-за этого в августе 2019 года пятилетняя циркачка упала с высоты и получила тяжкие травмы.Тяжесть травм подтверждена медицинской экспертизой, — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.
Женщине-педагогу вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Руководителю студии грозит 500-тысячный штраф и даже три года тюрьмы.
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