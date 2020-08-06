Видно издалека: на главной площади Челябинска заменили городские часы

Еще бы к новым часам и фасад дома покрасить. Фото: пресс-служба администрации Челябинска.

Главные «куранты» города изменили свой внешний вид. Челябинский часовой завод «Молния» заменил часы на фасаде жилого дома на площади Революции, сообщает пресс-служба администрации города.

— Внешний вид циферблата выбрали сами челябинцы в ходе голосования на портале «Активный житель74». Цифры у часов черные, римские, расположены на белом фоне. В темное время суток включается подсветка, — замечаю в пресс-службе.

Те, кто привык пользоваться часами на здании бывшего магазина «Ритм» говорят, что теперь время видно издалека.

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