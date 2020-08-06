Челябинский областной суд восстановил двух кандидатов в депутаты, исключенных за вид на жительство в Чехии

Решение регионального избиркома удалось обжаловать Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня Челябинский областной суд рассмотрел иск политической партии «За правду». Ранее Игоря Емельянова и Сергея Бобылева не включили в список кандидатов в депутаты заксобрания, поскольку у Емельянова обнаружили вид на жительство в Чехии.

— Согласно документам, представленным ОП Калининский УМВД России по г. Челябинску по запросу суда, Емельянов имел право на постоянное проживание за пределами Российской Федерации на основании вида на жительство в Чешской Республики, — сообщила пресс-секретарь Челябинского областного суда Наталья Прохорова. — Однако срок его действия истек.

Суд удовлетворил требования партии и отменил постановление об исключении Емельянова и Бобылева из списка кандидатов. Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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