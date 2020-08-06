Гендиректор предприятия «Росатома» в челябинской запретке ушел на изоляцию из-за теста на COVID-19

Владислав Белобров получил результаты анализов на коронавирус сегодня. Фото: Владислав Белобров / Vk.com

У гендиретора Приборостроительного завода в Трехгорном (входит в госкорпорацию «Росатом») Владислава Белоброва заподозрили коронавирус. Пока диагноз условно-положительный. Результаты анализов он получил в четверг, 6 августа, и призвал жителей запретки отнестись к ситуации со всей серьезностью.

— Обычно я рассказываю об эпидемиологической обстановке на Приборостроительном заводе по пятницам. Эта неделя станет исключением, — сообщил Владислав Белобров. — Увы, есть повод обратиться ко всем горожанам раньше намеченного срока: с понедельника я нахожусь дома, сегодня пришел результат моего теста на COVID-19, и он условно-положительный. Сейчас тест отправлен в референс-лабораторию для получения окончательного результата. В связи с этим сейчас на предприятии оперативно предпринимаются меры для блокировки распространения инфекции: определяется круг заводчан, с которыми я контактировал, уже с завтрашнего дня они начнут проходить тестирование.

На предприятии на сегодняшний день зарегистрировано восемь подтвержденных случаев COVID-19, еще 10 — условно-положительных. Почти половина из них — в серийно-конструкторском бюро.

— Всех, кто проконтактировал с заболевшими, отправили домой, — добавил Владислав Белобров. — Также принято решение перевести подразделение на работу в две смены, чтобы развести потоки людей.

На заводе проводится усиленная дезинфекция зданий и отдельных помещений. Особое внимание уделяется обработке мест массового скопления людей: проходным, входным группам и холлам. По словам гендиректора предприятия, столовые теперь обрабатывают дважды в день и по-прежнему отслеживают состояние здоровья всех заводчан, которые находятся на больничном.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru