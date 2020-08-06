«Неудачно остановился»: Челябинцы пришли на помощь обесточенному троллейбусу

Мужчины приложили все свои силы, чтобы помочь троллейбусу. Фото: читатель КП-Челябинск.

В Челябинске возле Алого поля произошел забавный случай с участием городского транспорта. Троллейбус №10 двигался по своему заданному маршруту, развозя пассажиров, как вдруг остановился посреди дороги по неизвестной причине. Продолжать движение он дальше не смог. На помощь ему пришли трое бравых мужчин, которые подтолкнули «усача».

— Возможно, что он неудачно остановился и из-за этого обесточился. Такое бывает, когда троллейбус тормозит под изолятором, — предположил один из очевидцев происшествия.

Сейчас троллейбус продолжает своё движение по маршруту. И все это благодаря поддержке неравнодушных челябинцев.

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