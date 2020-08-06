В Челябинской области 73-летняя мать терпела побои от своего взрослого сына

На помощь женщине пришли сотрудники Росгвардии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинской области 73-летняя жительница Магнитогорска оказалась жертвой домашнего насилия. В ходе ссоры в одной из квартир по улице Советской, 199 ее избил 46-летний сын. Пострадавшей пришлось вызывать на помощь полицейских. Однако прибывшие сотрудники Росгвардии виновника происшествия на месте не обнаружили. Как пояснила женщина, он успел скрыться до прихода стражей правопорядка.

— Схожий по приметам мужчина был обнаружен в подъезде дома. Им оказался местный житель, 1974 года рождения —, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Задержанного мужчину передали в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Там ему придется объясниться, за что он избил свою родную мать. А женщине вызвали скорую помощь. Однако от госпитализации она отказалась.

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