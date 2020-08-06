Погода в Челябинске 7 августа 2020: жара постепенно идет на спад

И на улице скоро станет находиться приятно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

33 года назад 7 августа американка Линн Кокс проплыла четыре километра от американского острова Малый Диомид в штате Аляска до российского острова Большой Диомид. Сенсационный заплыв вошел в историю мирового спорта. И у нас еще остается возможность совершить личный заплыв этого лета. Синоптики обещают нам еще два по-летнему жарких дня. Рассказываем, какой будет погода в Челябинске в пятницу, 7 августа 2020 года.

По данным Челябинского гидрометцентра, в ночь на пятницу +19 тепла, без существенных осадков. А уже днем температура воздуха будет немного ниже, чем сегодня: +30...+32 градуса. Дождиков тоже можно не ждать.

Ветер очень ленивый и до семи часов вечера пятницы в Челябинске объявлен режим НМУ.

В субботу в городе ожидается дождик. А уже в воскресенье значительно похолодает.

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