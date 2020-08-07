Участвовал в 113 преступлениях: Челябинский областной суд отказался смягчать приговор заядлому мошеннику

Вместе с подельниками мужчина похитил свыше 4 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура отстояла законность приговора, вынесенного организатору преступной группы, которая занималась мошенничеством. Ранее судимый Александр Михайлов принял участие в более чем 113 преступлениях. Его приговорили к пяти с половиной годам колонии особого режима, а также выписали штраф в размере 150 тыс. рублей.

Суд установил, что в 2017 году Михайлов организовал преступную группировку из восьми человек. Вместе с подельниками мужчина находил потенциальных заемщиков кредитных организаций и просил оформлять договоры на себя. Участники группировки указывали ложные сведения о местах работы и доходах, а когда получали деньги, то тратили их по своему усмотрению.

— Преступными действиями организованной группы банкам и частным предпринимателям причинен ущерб на сумму свыше 4 млн. рублей, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. — Также мог быть причинен ущерб на сумму свыше 1,5 млн. рублей, поскольку в 22 случаях кредитными организациями было отказано в одобрении кредитной заявки.

Михайлов попытался обжаловать приговор, поскольку считает наказание слишком суровым. Однако в Челябинском областном суде оставили приговор без изменения.

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