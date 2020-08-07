Ночные температуры в Челябинской области опустятся до +12 градусов и пойдут дожди

Солнечная погода меняется на дождливую. Фото: Олег ЗОЛОТО

Аномальная жара уходит. Температура постепенно идет на спад. Резкое падение температуры ожидается к воскресенью.

По данным Челябинского гидрометцентра, в ночь на воскресенье, 8 августа, по области похолодает до +12 градусов, в областном центре до +15 градусов.

Днем по области +18…+23 градуса, в самом Челябинске +23…+25. И только на вотоке региона воздух может прогреться до +27 градусов.

Уже в субботу по области пойдут дожди, а к воскресенью они станут сильными, вернутся гроз, усилится ветер. В начале следующей недели дневные температуры упадут ниже +20 градусов. Именно такая температура и считается нормой на Южном Урале в августе.

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