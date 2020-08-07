В Челябинске заложили первый камень Армянской апостольской православной церкви

Фото: Читатель КП

Накануне состоялось благословение фундамента и первого камня Армянской апостольской православной церкви «Святого Григория Просветителя». Новое здание будет располагаться на площади 482 квадрата по адресу ул. Бейвеля, 9, его высота составит 28,5 метров.

В основании церкви заложили 16 камней, символизирующих 12 учеников, трех евангелистов и крестителя Армении Григория Просветителя. По армянскому обычаю камни освятили миррой, святой водой и вином.

— Это большое событие для армянской общины Челябинской области, для нашего народа, который впервые в мире, в 301 г. Принял Христианство, как государственную веру», — отмечает председатель Регионального отделения «Союз армян России в Челябинской области» Мхитарян Гагик Сурени.

Церковь будет возводиться с помощью пожертвований местных прихожан.

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