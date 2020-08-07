В Челябинске ушел из жизни опытный реаниматолог, зараженный коронавирусом

Много лет врач боролся со сложным заболеванием Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинске скончался врач-анестезиолог и реаниматолог отделения реанимации терапевтического корпуса ГКБ №1 Виктор Шевченко.

Виктору Николаевичу было 70 лет. Фото: пресс-служба администрации Челябинска

— Городская больница №1 и здравоохранение Челябинской области потеряли большого профессионала, специалиста высшей квалификационной категории, обладающего лучшими человеческими качествами, — сообщает пресс-служба администрации города.

Несколько лет южноуральский доктор боролся со сложным заболеванием, продолжая помогать людям. В сентябре 2020 года ему бы исполнился 71 год.

— Погиб реаниматолог Виктор Шевченко из первой городской больницы от COVID-19. Искренние соболезнования родным и близким, — рассказал уролог-андролог областного перинатального центра Александр Зель.

Карьеру врача Виктор Николаевич начал в Карабаше. В 1977 году он устроился участковым терапевтом в поликлиники ЧГКБ №1.

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