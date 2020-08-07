В Челябинской области из-за аварии не работают телефоны экстренных служб

Проблемы возникли после проведения земельных работ Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Как сообщает МЧС России по Челябинской области, в Катав-Ивановском муниципальном районе повреждены линии связи ПАО «Ростелеком». Авария произошла в результате проводимых земельных работ. В связи с происшествием в Трехгорном, Усть-Катаве, а также Катав-Ивановском и Ашинском районах временно перестали работать номера «101», «102», «103», «104». В случае экстренной ситуации местные жители могут позвонить на Единый номер экстренных служб «112».

На месте аварии уже работают две бригады ПАО «Ростелеком». Восстановить работу связи удастся предварительно в 16:00.

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