В Челябинске появится парк с дикими животными для экологического образования

Спасенный львенок Симба Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

У известного зоозащитника Карена Даллакяна в Челябинске есть свой приют для животных. Но скоро начнется реализация масштабного проекта, так называемого экопарка для зверей.

— У нас запланировано создание целого экопарка, — рассказал «КП-Челябинск» Карен Даллакян. Там будут большие вольеры для спасенных диких животных, которые не могут вернуться в природу в связи с трав где будут большие вольеры для спасенных диких животных, которые не могут вернуться в природу в связи с травмами.

Помимо этого, парк будет ориентирован на экологическое образование для школьников. Студенты университетов смогут проводить собирать материал для научно-исследовательских работ. По словам защитника, здесь будет концентрация всего, что касается животного мира и экологии.

— По нашим желаниям экопарк будет находиться внутри города, — добавил Даллакян. — Точного места пока нет, есть много нюансов, поскольку там будут дикие животные. Нужна и отдаленность от жилых домов, и нахождение в городе, чтобы люди смогли посещать это место.

По срокам реализации проекта пока непонятно — все зависит от того, насколько быстро найдется необходимая территория. Помимо этого, будет произведена реконструкция приюта «Спаси меня».

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