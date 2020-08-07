Жителя Кургана осудили за изнасилование 14-летней дочери

Дело расследовалось в СК по Курганской области. Фото: СК по Курганской области

В Курганской области вынесли приговор 39-летнему курганцу, изнасиловавшему собственную дочь.

СК РФ установил, что в августе 2019 года обвиняемый, находясь у себя дома в состоянии опьянения, изнасиловал свою 14-летнюю дочь. О произошедшем стало известно, когда девочка сходила к гинекологу, после чего она все рассказала инспектору ПДН.

Во время предварительного следствия насильник вину не признавал, считал обвинения наговорами. На время следствия по ходатайству следователя мужчину заключили под стражу.

Приговором Каргапольского районного суда осужденному назначено 13 лет строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Пока приговор в законную силу не вступил.

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