В Челябинске собираются сократить популяцию клещей по всему городу

Обработка будет проводиться только в теплые дни Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске проведут акарицидную обработку для уничтожения клещей. Работы начнутся уже сегодня, 7 августа, а должны закончатся 14 августа. Уничтожать вредных насекомых будут на озелененных территориях вблизи жилых домов, а также в парках, скверах и на детских площадках.

Всего по планам собираются обработать от клещей территорию в 76 гектаров. Так, в Калининском районе продезинфицируют 36 га, в Ленинском — 7 га, а в Курчатовском и Советском — 6 га и 5 га соответственно. Не обошли стороной и Тракторозаводский район. Там обработают территорию площадью в 1 гектар.

— Противоклещевая обработка территорий не гарантирует стопроцентную защиту от укуса клещей. Наиболее эффективным способом защиты от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация, — напомнили в пресс-службе управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска.

Отметим, что в график акарицидной обработки могут внести изменения. Такое произойдет, если в городе установится дождливая погода.

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