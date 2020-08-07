В Челябинске детскую железную дорогу закрыли на весь сезон

Детский смех и веселые крики не будут слышны до начала осени. Фото: челябинская детская железная дорога

В Челябинске закрыли для посещения детскую железную дорогу. Поезда не будут возить детвору до конца лета из-за пандемии коронавируса. Такое решение было принято руководством аттракциона в начале августа.

— В связи с продолжающейся неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой принято решение об отмене открытия движения поездов и летних практических работ для юных железнодорожников, — сообщили в пресс-службе челябинской детской железной дороги.

Напомним, работу аттракционам разрешили после снятия режима ограничения 16 июля. Самым первым, кто открыл свои развлекательные площадки стал парк Гагарина. Позже в городе запустились колеса обозрения.

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