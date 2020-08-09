В Челябинской области завершилось голосование за кандидатов на пост главы молодежной политики

Всего было 16 участников
Фото: Евгения ГУСЕВА
Итоги голосования за кандидатов на пост главы Управления молодежной политики Челябинской области опубликовала в своем Инстаграме Ирина Гехт. Первое место занял Геннадий Буданов — за него проголосовали 648 избирателей. Следом идет Евгений Яковлев с 567 голосами, а тройку лидеров замкнула Наталья Тюрина — 411 голосов.
Всего участвовали 16 кандидатов, остальные места распределились следующим образом:
Петрин Денис — 371 голос
Ваулин Григорий — 294 голоса
Янина Лидия — 275 голосов
Калимуллина Светлана — 274 голоса
Пидуков Владислав — 156 голосов
Бороздин Сергей — 134 голоса
Михеев Данила — 125 голосов
Ворожцов Игорь — 123 голоса
Ратошнюк Артем — 65 голосов
Гредина Наиля — 60 голосов
Кузнецова Елена — 48 голосов
Демин Виталий — 44 голоса
Митошоп Вячеслав — 40 голосов
Итоги голосования будут учитываться в грядущем этапе конкурса — очном собеседовании — оно пройдет на следующей неделе. После этого губернатор региона примет решение о назначении главы управления молодежной политики.
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