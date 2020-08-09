В Челябинской области завершилось голосование за кандидатов на пост главы молодежной политики

Всего было 16 участников Фото: Евгения ГУСЕВА

Итоги голосования за кандидатов на пост главы Управления молодежной политики Челябинской области опубликовала в своем Инстаграме Ирина Гехт. Первое место занял Геннадий Буданов — за него проголосовали 648 избирателей. Следом идет Евгений Яковлев с 567 голосами, а тройку лидеров замкнула Наталья Тюрина — 411 голосов.

Всего участвовали 16 кандидатов, остальные места распределились следующим образом:

Петрин Денис — 371 голос

Ваулин Григорий — 294 голоса

Янина Лидия — 275 голосов

Калимуллина Светлана — 274 голоса

Пидуков Владислав — 156 голосов

Бороздин Сергей — 134 голоса

Михеев Данила — 125 голосов

Ворожцов Игорь — 123 голоса

Ратошнюк Артем — 65 голосов

Гредина Наиля — 60 голосов

Кузнецова Елена — 48 голосов

Демин Виталий — 44 голоса

Митошоп Вячеслав — 40 голосов

Итоги голосования будут учитываться в грядущем этапе конкурса — очном собеседовании — оно пройдет на следующей неделе. После этого губернатор региона примет решение о назначении главы управления молодежной политики.

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