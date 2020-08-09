В Челябинске пожарные спасли 10 человек из горящего дома

При пожаре никто не пострадал Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

Возгорание квартиры в многоэтажке произошло накануне вечером на улице Ворошилова. На место происшествия приехали сотрудники МЧС. Пожар начался в одной из квартир на седьмом этаже, а затем дым распространился в подъезде с шестого по девятый этаж. Огнеборцы начали тушить пожар, а вместе с этим эвакуировать жильцов — всего на свежий воздух вывели десять человек, в числе которых один ребенок.

— В короткий срок пожар был локализован, а затем ликвидирован, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области. — Его площадь составила 32 квадрата. Огнем уничтожена внутренняя отделка квартиры, вещи и мебель, бытовая техника, балкон. Пострадавших в результате пожара нет.

На месте происшествия работали 23 сотрудника МЧС, было привлечено 7 единиц техники. О причинах возникновения пожара будет известно позже.

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