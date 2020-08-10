День города в Челябинске проведут в онлайн-режиме растянут празднование на несколько дней

Праздничный салют в этом году запланировали на 12 сентября Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Празднование Дня города в Челябинске в этом году по большей части пройдет в онлайн-формате. Об этом в понедельник, 10 августа, на аппаратном совещании в мэрии сообщил заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

— Надо определяться: в каком формате мы его проводим, сделать календарь праздничных мероприятий и задействовать ответственных лиц, — дала поручение мэр Челябинска Наталья Котова. — Жду предложений, потому что жители города будут рады определенному количеству мероприятий, которые будут проведены ко Дню города.

Наталья Котова не исключила, что праздник могут растянуть на три-пять дней.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru