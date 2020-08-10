«Не были пристегнуты»: в Зауралье произошло смертельное ДТП

Фото: УГИБДД УМВД России по Курганской области

В Катайском районе перевернулась LADA Granta. 36-летний водитель сел за руль подшофе и не справился с управлением. Кроме того, ни он, ни его пассажирка не были пристегнуты ремнями безопасности.

— 42-летняя женщина, находившаяся на переднем пассажирском сиденье, погибла на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Курганской области.

Авария произошла вечером в субботу, 8 августа. Известно, что водитель и пассажирка – жители Свердловской области. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека» (ч.4 с. 264 УК РФ). Мужчине грозит до 12 лишения свободы.

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