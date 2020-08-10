На М-5 в Челябинской области перекроют движение

На М-5 остановят движение
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На трассе М-5 в Челябинской области временно перекроют движением из-за ремонта ЛЭП. Работы проводят на 1798 км автодороги «Урал». Об этом сообщил пресс-секретарь Упрдор «Южный Урал» Александр Казанцев.
Движение будет закрыто по следующему графику:
— 11 августа с 10:00 до 11:00, на 15 минут (одно закрытие);
— 13 августа, с 10:00 до 15:00, два закрытия по 30 минут.
— Автомобилистам необходимо учитывать время в пути с учетом ремонтных работ. А также принимать во внимание изменение схемы организации дорожного движения на участке ремонтных работ, следить за знаками и соблюдать указанный скоростной режим, — обратились в Упродор «Южный Урал» к водителям.
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