31 зараженный: на предприятии «Росатома» в Челябинской области произошла вспышка коронавируса

На заводе в Трехгорном произошла вспышка коронавируса Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Трехгорном на ФГПУ «Приборостроительный завод» 31 работник заразился коронавирусом (+ 4 новых случая на 10 августа.

Пресс-служба предприятия сообщает о том, что четверым сотрудникам серийно-конструкторского бюро (СКБ) подтвердили диагноз, у одного человека тест показал условно-положительный результат.

В прошлый четверг, 6 августа, гендиректор предприятия Владислав Белобров объявил о том, что ушел на самоизоляцию из-за условно-положительного теста на COVID-19.

По данным оперштаба по коронавирусу Трехгорного, всего в городе заразился 61 человек (+7 за прошедшую неделю). Сейчас болеет 17 пациентов, еще столько же выявили контактных.

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