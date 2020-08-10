Курганский Роспотребнадзор нашел опасные полуфабрикаты из Челябинской области

Роспотребнадзор провел проверку в одном из госучреждений Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Курганский Россельхознадзор нашел кишечную палочку и сальмонеллу в замороженных фрикадельках, котлетах и биточках, привезенных из Челябинской области. Полуфабрикаты закупило одно из госучреждений региона. Из 12 проб в пяти нашли опасные вещества.

— Обнаружение патогенной микрофлоры в пищевой продукции опасно для здоровья человека. Попадание данной микрофлоры или их токсинов в продукты питания приводит к развитию серьезных заболеваний человека, таких как сальмонеллез, брюшной тиф, острые кишечные расстройства, — сообщили в Россельхознадзоре

Там же нашли фальшивое сливочное масло, привезенное из Новгородской области.

— Продукт, полученный с применением жиров немолочного происхождения, не имеет права называться маслом сливочным, он должен быть промаркирован и реализован только как спред. Такое замещение позволяет недобросовестным производителям значительно снизить себестоимость готового продукта путем экономии денежных средств на сырье,— курганский Россельхознадзор.

Материалы направлены в регионы, где зарегистрированы нарушители, по подведомственности. Пищевая продукция с нарушениями изъята из оборота.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru