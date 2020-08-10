В Челябинске водитель-бесправник учинил смертельное ДТП

Вот так выглядит авто после столкновения. Фото: отделение пропаганды БДД ГИБДД Челябинска

Вечером в минувшее воскресенье на улице Доватора 35-летний водитель-бесправник устроил ДТП, в котором погибла его пассажирка.

Владелец отечественной легковушки заехал в лужу, образовавшуюся после вечернего ливня. После чего он не справился с управлением, наехал на бордюр и въехал в электроопору. Потом водитель изменил траекторию и врезал в Hyundai.

От удара машины буквально разорвало.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД Челябинска, 35-летняя пассажирка отечественной легковушки скончалась на месте от полученных травм.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru