Погода в Челябинске на 11 августа 2020: похолодание и штормовое предупреждение

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

Синоптики предупредили о непогоде в Челябинской области. В отдельных районах региона 11 августа ожидаются грозы, сильные ливни, град и шквалистый ветер 15-20 метров в секунду. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по области.

Согласно краткосрочному прогнозу челябинского гидрометцентра, в областном центре завтра ночью и днем будет облачно с прояснениями, ожидается кратковременный дождь и гроза. Столбики термометра в ночное время опустятся до +12... +14 °C, днем воздух прогреется до +15...+17 °C. Ветер северный и северо-восточный 5-10 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

В Челябинской области во вторник ночью и днем ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные и очень сильные, сильные ливни, грозы, в отдельных районах — туманы. Температура воздуха в темное время суток будет колебаться в значениях +10... +15 °C, а днем прогреется до +15... +20 °C, в горах и низинах — до +9 °C.

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