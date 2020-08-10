Судебные приставы вырвали лавочки и спилили статую в Курганском горсаду

Центральный вход в Городской сад. Источник: Google maps

В городском саду Кургана демонтировали почти все лавочки и урны. Это сделали судебные приставы, потому что на движимое имущество бывших арендаторов городского сада наложили арест.

— Арест был наложен на более 20 скамеек и 20 урн. В настоящее время в целях обеспечения сохранности они вывезены с территории Городского сада. По окончании исполнительных действий в отношении данного имущества будет принято законное обоснованное решение., — сообщили в администрации Кургана.

Также в городской администрации рассказали о том, когда и на какие деньги поставят новые лавочки. Работы по благоустройству Городского сада начнутся уже в этом году. Они будут выполнены за счет гранта, предоставленного Курганской области из федерального бюджета — по программе «Формирование комфортной городской среды».

Конкурсная документацию по благоустройству Городского сада выставлена на аукцион. На его благоустройство в бюджете города предусмотрено около 30 млн рублей.

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