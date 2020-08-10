Приложение ВТБ Онлайн получило более миллиона оценок за удобство и качество операций

Фото: предоставлено ВТБ

В мобильном приложении ВТБ Онлайн появилась возможность оценить операцию сразу после ее выполнения. Клиенты ВТБ уже поставили свои оценки более 1 млн раз за удобство и качество, при этом более 90% из них положительные. Новый сервис поможет банку узнать о проблемах, с которыми сталкиваются пользователи, и тем самым сделать ВТБ Онлайн еще более доступным и комфортным для использования.

«Более 60% отзывов в Google Play и App Store не содержат четкого описания того, что понравилось или не понравилось пользователю. Именно поэтому мы и запустили новый сервис — он позволяет узнать, как клиенты оценивают конкретные операции и сценарии взаимодействия в приложении. Обладая информацией о том, насколько удобно клиентам пользоваться ВТБ Онлайн, мы сможем понять, какие сервисы еще требуют доработки», — сказал Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

У клиентов мобильного приложения появилась возможность оценить операцию по пятибалльной шкале сразу после ее совершения — просьба дать оценку появляется на экране чека с подтверждением операции. Сейчас более 90% оценок операций положительные — 4 и 5. Менее 10% - имеет среднюю оценку — 3,5-4. Команда ВТБ Онлайн уже начала работать над ними и в ближайшее время планирует провести улучшения процессов.

Сейчас в ВТБ-Онлайн более 8,5 миллионов активных пользователей, из которых 90% использует только мобильную версию. Наиболее популярные операции в приложении – платежи, переводы, заказ справок, блокировка карты и смена ПИН-кода. Также среди клиентов ВТБ Онлайн востребованы услуги открытия вкладов и накопительных счетов и получения кредитов без визита в отделение. Уже сегодня доля заявок по ипотеке, которые поступают в банк онлайн, составляет 30%, кредитов наличными – больше 50%, вкладов – 65%.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО).