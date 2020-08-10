В Челябинской области начали брать плату за проезд к популярному среди туристов озеру

С машины берут по 500 рублей за посещение озера. Фото: ru.wikipedia.org

В Каслинском районе Челябинской области начали собирать плату за въезд на озеро Большие Аллаки. Это место является одним из популярных зон отдыха среди туристов на Южном Урале: здесь можно посетить древнее жертвенное святилище и полазать по скалам. По рассказам местных жителей, некие арендаторы берут деньги за посещение древнего комплекса — 500 рублей с машины.

В регионе началась проверка по поводу законности таких действий. На территорию озера уже отправили представителей министерства экологии Челябинской области.

— Инспекторы минэкологии проведут по этому вопросу тщательную проверку. Нужно убедиться, что проход к водному объекту свободен, и люди беспрепятственно могут подойти к озеру, — сообщил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

После проверки ведомство решит, как поступить со сложившейся ситуацией. Если выяснится, что территория была замусорена, то специалисты минэкологии выдадут предписание арендаторам для устранения нарушения. В случае, если территория озера Большие Аллаки окажется землями сельхозназначения, материалы проверки будут на направлены в Управление Россельхознадзора

Отметим, что озеро Большие Аллаки не является памятником природы или особо охраняемой территорией.

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