В Челябинской области пассажирский поезд сбил женщину

Пострадавшая доставлена в больницу Фото: Николай ХИЖНЯК

В Челябинской области на станции Аргаяш произошло ЧП вечером 9 августа. Пассажирский поезд «Пенза-Нижневартовск» сбил 36-летнюю женщину, которая переходила железнодорожные пути на оборудованном пешеходном переходе. Как сообщили в СУ на транспорте СКР по Челябинской области, пострадавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

—Машинистом применялось экстренное торможение и подавались сигналы большой громкости, однако ввиду близкого расстояния наезд предотвратить не удалось. Бригадой скорой медицинской помощи пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение, — сообщили в надзорном ведомстве.

Сейчас выясняются все обстоятельства и причины произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru