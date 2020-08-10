В Кургане осудили мужчину за оскорбление полицейского и угон автомобиля

Фото из материалов уголовного дела

В Кургане осудили 24-летнего мужчину, которого признали виновным сразу по трем уголовным статьям: оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей, покушение на мелкое взяточничество и угон. За совершенные преступления молодой человек получил срок в виде лишения свободы на 2 года и 6 месяцев. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

По версии следствия, один из инцидентов произошел в Кургане в ночь на 14 января. Осужденный, находясь в состоянии алкоголь опьянения, устроил дебош в подъезде дома по улице Красномаячная, 62. Жильцам пришлось вызывать полицию, чтобы успокоить мужчину. Однако приезд стражей правопорядка нарушителя спокойствия не утихомирил. Он начал оскорблять представителей власти. В результате мужчину задержали на месте.

— В процессе доставления в отдел полиции мужчина попытался дать сотрудникам полиции взятку за непривлечение его к административной ответственности в виде имеющихся при нем денежных средств в сумме около 5 тысяч рублей и сотового телефона, — сообщила пресс-служба ГУ МВД по Курганской области.

На этом похождения жителя Кургана не закончились. Спустя десять дней после дебоша в подъезде он решил совершить еще одно преступление. Снова находясь в состоянии алкогольного опьянения, он угнал автомобиль «ЗИЛ», припаркованный на улице Климова. Однако далеко уехать на нем не смог. Его поймали полицейские.

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