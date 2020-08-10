Челябинский «Трактор» выиграл первый матч на Кубке Башкортостана, уступая по ходу матча

"Трактор" отпраздновал победу над "Салаватом Юлаевым" на Кубке Башкортостана.

Накануне матча было объявлено, что всем зрителям при входе выдадут санитарные маски с эмблемой «Салавата Юлаева» и резиновые перчатки. На трибунах нужно будет находиться в такой экипировке и соблюдать социальную дистанцию. Судя по прямой трансляции из Уфы, болельщики соблюдали этот режим, рассевшись на трибунах через четыре-пять кресел друг от друга.

Проигрывая по ходу матча 1:3, «Трактор» сумел выровнять игру и сравнять счет в третьем отрезке матча. Итог – дружеская ничья – 3:3. По регламенту Кубка Башкортостана при таком исходе в основное время матча, назначается дополнительный период. В этом отрезке Лукаш Седлак выводит «Трактор» вперед и ставит победную точку в матче – 4:3.

Было видно, что обе команды играют под нагрузкой. Скоростей, которые бывают в регулярном чемпионате, не было заметно. Понятное дело – предсезонный турнир, где главная задача дать хоккеистам побольше практики и наиграть звенья.

К сожалению, травмы по ходу матча получили игроки «Трактора» Оберг и Бывальцев. Пока о их состоянии ничего не известно.

11 августа в Уфе на Кубке Башкортостана «Трактор» сыграет с «Северсталью» (15.00), а 13-го – с «Нефтехимиком» (15.00).

Напомним, с 23-го августа в Челябинске «Трактор» сыграет на традиционном Кубке Губернатора. Соперники – «Автомобилист», «Нефтехимик», «Сибирь» и «Локомотив».

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