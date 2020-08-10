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Челябинский «Трактор» выиграл первый матч на Кубке Башкортостана, уступая по ходу матча

Черно-белые открыли серию предсезонных турниров в Уфе победой в овертайме над хозяевами
Алексей МикушинАлексей МикушинАлексейМикушин
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"Трактор" отпраздновал победу над "Салаватом Юлаевым" на Кубке Башкортостана.

"Трактор" отпраздновал победу над "Салаватом Юлаевым" на Кубке Башкортостана.

Накануне матча было объявлено, что всем зрителям при входе выдадут санитарные маски с эмблемой «Салавата Юлаева» и резиновые перчатки. На трибунах нужно будет находиться в такой экипировке и соблюдать социальную дистанцию. Судя по прямой трансляции из Уфы, болельщики соблюдали этот режим, рассевшись на трибунах через четыре-пять кресел друг от друга.

Проигрывая по ходу матча 1:3, «Трактор» сумел выровнять игру и сравнять счет в третьем отрезке матча. Итог – дружеская ничья – 3:3. По регламенту Кубка Башкортостана при таком исходе в основное время матча, назначается дополнительный период. В этом отрезке Лукаш Седлак выводит «Трактор» вперед и ставит победную точку в матче – 4:3.

Было видно, что обе команды играют под нагрузкой. Скоростей, которые бывают в регулярном чемпионате, не было заметно. Понятное дело – предсезонный турнир, где главная задача дать хоккеистам побольше практики и наиграть звенья.

К сожалению, травмы по ходу матча получили игроки «Трактора» Оберг и Бывальцев. Пока о их состоянии ничего не известно.

11 августа в Уфе на Кубке Башкортостана «Трактор» сыграет с «Северсталью» (15.00), а 13-го – с «Нефтехимиком» (15.00).

Напомним, с 23-го августа в Челябинске «Трактор» сыграет на традиционном Кубке Губернатора. Соперники – «Автомобилист», «Нефтехимик», «Сибирь» и «Локомотив».

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