Курганский суд вынес приговор убийцам-потеряшкам

На двоих убийцам дали 25 лет в колонии строгого режима. Фото: СК РФ по Курганской области

В Курганской области вынесли приговор убийцам, которые до смерти забили своего друга. Они скрылись с места преступления, но найти их не составило труда. Один из мужчин выронил свои личные документы.

Преступление было совершено в марте прошлого года. Компания отдыхала в квартире знакомого. небольшая ссора переросла в драку. двое мужчин избили хозяина и скрылись. Пострадавшего спасти не удалось. Его тело утром обнаружил сосед.

Выйти на след преступников помогли сами убийцы: один из мужчин в драке выронил все личные документы. Оказалось, что один из обвиняемых уже имел судимость. В январе он избил односельчанку лопатой. Рецидивисту назначили наказание в виде 15 лет и 1 месяца строгого режима, его подельнику дали 10 лет. Также осужденные должны будут выплатить компенсацию морального вреда родственникам погибшего в размере 1 млн. рублей.

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