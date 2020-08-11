На трассе М5 в Челябинской области произошло смертельное ДТП с грузовиками

Судя по кабине КАМАЗа, у водителя не было шансов. Фото: ГИБДД по Челябинской области

Утром во вторник, 11 августа, под Златоустом произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков.

— 49-летний водитель IVECO с полуприцепом при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, совершил столкновение со встречным автомобилем КАМАЗ (коммунально-дорожная машина), — сообщили в пресс-службе ГИБДД Челябинской области.

Дорожникам предстоит очистить дорогу от осколков. Фото: ГИБДД по Челябинской области

На фотографиях видно, что от столкновения у КАМАЗа разнесло кабину. 40-летний водитель скончался на месте. Водителя IVECO увезли в больницу.

Сейчас на трассе образовалась пробка. Дорожные службы устраняют последствия ДТП. На месте работает регулировщик, организовано реверсивное движение.

IVECO выехал на встречку. Фото: ГИБДД по Челябинской области

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