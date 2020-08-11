«Пошел в ванную помыться»: в Челябинской области на ребенка рухнул потолок

Трехэтажный дом был построен в 1953 году. Фото: «Гражданский патруль»
Жители общежития улице Тургенева, 3 в Златоусте исправно оплачивают капремонт, но старый дом не ремонтировали больше 20 лет и он буквально сыпется на глазах. Как рассказали в организации «Гражданский патруль», канализация прогнила настолько, что фекалии льются на нижние этаж, пол провалился, стены рассыпаются, вся крыша в сквозных дырах.
Апогеем стало обрушение потолка прямо на ребенк.
— Я пошел в ванную помыться, а когда выходил, на меня упала доска, — рассказал Матвей.
Дом надо признавать аварийным и расселять людей. Жители обращались и в администрацию, и к депутатам. Кроме обещаний ничего не получили.
— Доходит до того, что люди слышат от чиновников: что у вас, мужиков в доме нет, пусть починят. Ну, хорошо, мужики починят, а за что тогда люди платят в управляющую компанию? — возмущается представитель организации «Гражданский патруль» в Златоусте Андрей Королев.
Обрушением потолка на ребенка уже заинтересовался следственный комитет. Началась проверка.
Обновлено.
Прокуратура Челябинской области организовала проверку по публикациям в СМИ.
— В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка исполнению уполномоченными лицами требований жилищного законодательства, в том числе по признанию дома аварийным и подлежащим сносу, содержанию и ремонту общего имущества собственников, оказанию услуг надлежащего качества, — прокомментировала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
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