В Челябинске северный олень устроил прогулки по улицам города

Фото: vk.com / Подслушано Амз Советский Челябинск

Жители Челябинска встретили дикого оленя, который бегал по улицам Советского района. По забавной случайности, животное выбрало место в качестве прогулки территорию недалеко от психбольницы. Фотографиями рогатого начали делиться в городских пабликах соцсетей.

— Отстаньте от животного, он домой бежит в лес, — пошутила Виктория Михайловских в группе ВК «Подслушано Амз Советский Челябинск».

— Вернулся с вахты или рейса, — добавил там же челябинец Алексей Львов.

Вскоре выяснилось, что олень оказался ручным. Он сбежал из конного двора «Фаворит» в Металлургическом районе. Его уже поймали и вернули обратно в загон.

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