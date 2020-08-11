В Челябинске задержали мужчину, который попытался украсть игровую приставку в магазине

Сотрудники Росгвардии доставили мужчину в ближайший отдел полиции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Инцидент произошел в одном из магазинов бытовой техники и электроники по улице Дарвина. Посетитель взял c полки игровую приставку и попытался пройти мимо кассы, не заплатив за товар. Но его заметил охранник. На место происшествия пришлось вызывать стражей правопорядка.

— К прибывшим росгвардейцам обратился сотрудник охраны отдела цифровой и бытовой техники. Он пояснил, что остановил гражданина, подозреваемого в краже игровой приставки на сумму более 17500 тысяч рублей, совершенной еще 6 августа, — сообщила пресс-служба Росгвардии по Челябинской области.

Задержанного мужчину передали в полицию. Им оказался ранее судимый 43-летний житель Челябинска. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража».

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