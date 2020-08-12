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В Челябинске 71-летняя обладательница трех премиальных автомобилей накопила долгов на полмиллиона рублей

Чтобы взыскать неоплаченные деньги, пришлось наложить арест на одну из квартир пожилой дамы
Рустам ЯхинРустамЯхин
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Судебные приставы выяснили, что пенсионерка владеет квартирой не только в Челябинске, но и в Москве

Судебные приставы выяснили, что пенсионерка владеет квартирой не только в Челябинске, но и в Москве

Фото: Ксения КОРЯКИНА

В Челябинске 71-летняя пенсионерка накопила долгов в размере 560 тысяч рублей. Взыскивать эти деньги пришлось судебным приставам Советского района. Они выяснили, что дама владеет квартирами в Москве и в Челябинске, а также является обладательницей трех премиальных автомобилей.

— В рамках исполнительного производства было установлено, что должница 1949 года рождения владеет трехкомнатной квартирой и жилым домом с земельным участком в Челябинске, квартирой в Москве, премиальными автомобилями Porsche Cayenne, Mercedes-Benz AMG, Mercedes-Benz S 450 – все последних лет выпуска. На уведомления судебного пристава реакции не было, поэтому после запрета регистрационных действий с имуществом последовали арест и подготовка к реализации квартиры в Челябинске, — сообщила пресс-служба регионального управления ФССП.

Пенсионерка и ее родственники на такие действия судебных приставов отреагировали сразу. Они погасили все долги и заплатили 14 тысяч рублей налоговых недоимок. Вскоре арест с квартиры сняли, а дело закрыли. Правда, у зажиточной дамы снова появился долг в размере 38 тысяч рублей. Она должна будет заплатить за исполнительный сбор, который организовали судебные приставы.

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