Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 14 августа 2020 года: еще четыре смерти среди заболевших

Врачи продолжают бороться с пандемией Фото: Валентина ВАГАНОВА

Минздрав Челябинской области обнародовал свежую статистику по коронавирусу. Как сообщает ведомство, в регионе на 14 августа зафиксировано 13 142 случая заражения коронавирусом. Количество заболевших за прошедшие сутки составило 82 человека. При этом 154 пациента излечились и покинули стены больницы. С начала пандемии выздоровели 9 214 южноуральцев. Еще 3587 человек остаются под наблюдением врачей.

За прошедшие сутки не обошлось и без смертей — умерло четыре человека, у которых был диагностирован COVID-19. У всех погибших коронавирус был сопутствующим заболеванием, смерть наступила от других болезней:

— диффузный атеросклеротический кардиосклероз, гипертоническая болезнь — пациент, 70 лет;

— болезнь Паркинсона — пациент, 68 лет;

— гипертоническая болезнь, хроническая сердечная недостаточность — пациентка, 92 года;

— гипертоническая болезнь, сердечная недостаточность — пациентка, 70 лет.

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