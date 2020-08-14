Ученики младших классов в Курганской области будут питаться бесплатно

На питание выделено более 183 млн рублей
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Курганской области с 1 сентября горячее питание в школьных столовых для всех учеников начальных классов станет бесплатным. На это из федерального и регионального бюджетов выделят более 183 млн рублей.
— С нового учебного года более 43 тысяч ребят будут питаться в школьных столовых бесплатно. Это 100% от общего числа учеников начального звена, — рассказала директор Департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров.
В регионе уже проведены все необходимые мероприятия по организации бесплатного горячего питания младшеклассников.
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