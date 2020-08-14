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Ученики младших классов в Курганской области будут питаться бесплатно

Мера поддержки введена по поручению Владимира Путина
Дмитрий БобровДмитрийБобров
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На питание выделено более 183 млн рублей

На питание выделено более 183 млн рублей

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Курганской области с 1 сентября горячее питание в школьных столовых для всех учеников начальных классов станет бесплатным. На это из федерального и регионального бюджетов выделят более 183 млн рублей.

— С нового учебного года более 43 тысяч ребят будут питаться в школьных столовых бесплатно. Это 100% от общего числа учеников начального звена, — рассказала директор Департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров.

В регионе уже проведены все необходимые мероприятия по организации бесплатного горячего питания младшеклассников.

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Курган