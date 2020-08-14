Челябинские таможенники задержали восемь грузовиков с поддельными iPod и Louis Vuitton

В машинах нашли 400 поддельных гаджетов Фото: пресс-служба Челябинской таможни

На границе Челябинской области и Казахстана таможенники пресекли ввоз незаконной продукции. Восемь автомобилей ехали из соседнего государства, а внутри у них оказалось почти 26 тысяч единиц различных сумок, кошельков, одежды с поддельными лейблами известных брендов Nike, Adidas, Chanel, Dior, Louis Vuitton, Calvin Klein, и других. Как оказалось, машины везли товар в Тольятти, Екатеринбург, Москву и Питер.

— По предварительным оценкам, ущерб, нанесенный правообладателям торговых марок, составил 55 млн рублей, — рассказал начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Челябинской таможни Денис Цымбал.

Среди товара — сумочки на любой вкус Фото: пресс-служба Челябинской таможни

Помимо одежды и аксессуаров, в одном из автомобилей находилось 400 единиц контрафактных гаджетов фирмы Apple на сумму около 6 млн рублей.

Таможенники изъяли товар у контрабандистов и передали в полицию Троицка. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Виновникам грозит до двух лет тюрьмы.

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